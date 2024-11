"20h30 le dimanche". Avec Olivier de Kersauzon, Jamel Debbouze et Sofiane Pamart

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s)...

> Face à l'écran : Jamel Debbouze est de retour avec son Comedy Club. Accompagné d'une nouvelle génération d'humoristes, il va parcourir les routes de France de janvier à mars 2025 pour un Zénith Tour dans lequel il compte participer à sa manière.

Et aussi, une traversée en solitaire sur un bateau et au piano

> La rencontre : le navigateur et écrivain de 80 ans Olivier de Kersauzon se livre dans son nouveau livre Avant que la mémoire s'efface. Quelques propos maritimes (éd. Le Cherche midi), sorti le 21 novembre. Il raconte ses navigations et ses rencontres et évoque son rapport à la vieillesse, son combat contre le cancer et sa relation avec la navigatrice Florence Arthaud. L’occasion aussi de faire passer quelques messages optimistes sur l’existence, lui qui vit depuis bientôt vingt ans à Tahiti.

> Le live : Après avoir conquis les grandes scènes internationales, Sofiane Pamart sera de retour en France en 2025 avec une tournée plus intimiste à l'occasion de la réédition de son troisième album Noche. Surnommé le "Piano King" par les rappeurs, il est le seul soliste à avoir rempli l'Accor Arena de Paris-Bercy. En 2024, il était de toutes les cérémonies : à l'ouverture des Jeux olympiques aux côtés de Juliette Armanet, et celle des César lors d'un hommage à Jane Birkin. Sur le plateau de "20h30 le dimanche"(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre) (X(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre), #20h30LD(Nouvelle fenêtre)(Nouvelle fenêtre)), il livre une interprétation émouvante de Poesia.

