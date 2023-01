Santé : un gène du centenaire pour sauver des malades du cœur ?

Une étude a prouvé qu’un gène plus fréquent chez les centenaires pouvait rajeunir des cellules du cœur de malades cardiaques. Décryptage avec le médecin et journaliste Damien Mascret, jeudi 26 janvier.

Selon une étude prometteuse, un gène de centenaire permettrait peut-être de pouvoir rajeunir le cœur fatigué de personnes âgées ou malades. Des chercheurs anglais et italiens ont identifié un gène plus fréquent chez des centenaires, le BPIFB4. “Il semble donner une protection cardiovasculaire. Pour vérifier leur hypothèse, ils ont injecté ce gène grâce à une thérapie génique à des souris âgées, ou ayant de l’insuffisance cardiaque”, expliquee le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, jeudi 26 janvier. Le cœur des souris était aussi efficace que s’il avait rajeuni de 10 années en équivalent de durée de vie humaine.

Des résultats encourageants

L’expérience n’a pas encore été testé sur l’homme, seulement en laboratoire, sur des cellules cardiaques prélevées chez des insuffisants cardiaques au stade terminal. “Ils ont observé un rajeunissement cellulaire. Évidemment, il faut rester prudent, car les étapes suivantes vont être cruciales”, soutient le médecin. Il faudra vérifier si la thérapie génique peut être efficace chez des malades, si elle est tolérée aux doses efficaces et qu’elle n’entraîne pas de risques excessifs. “C'est tout de même un espoir, car il s'agit de malades du cœur très graves, au stade terminal en attente de transplantation cardiaque”, conclut Damien Mascret.