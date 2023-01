Santé : pourquoi il y a-t-il de plus en plus de centenaires ?

En 2021, la France comptait 27 500 centenaires, un record national. Cette augmentation inédite de la durée de vie est en partie explicable par les progrès de la médecine.

À 108 ans, Colette Maze n’est jamais loin de son piano. Elle en joue quatre heures par jour. De son côté, Robert Marchand a fait du vélo jusqu’à son dernier souffle, à 109 ans. Ce sont des champions de la longévité comme soeur André, ancienne doyenne de l’humanité, qui s’est éteinte à 118 ans. En France, les centenaires sont de plus en plus nombreux. Il y a en avait 27 500 en 2021, des femmes dans leur grande majorité.

Le nombre de centenaire multiplié par 2 500 en un siècle

Pourquoi étaient-ils une centaine en 1900, contre 25 000 cette année ? “On a réussi dans les années 70, 80, 90, à réduire massivement les taux de mortalité à 60-70 ans des maladies cardiovasculaires, des cancers. Donc arrivent de plus en plus les 'oldest old', les plus vieux”, soutient Jean-Marie Robine, conseiller auprès de la direction de l’INED. Une question demeure : si la médecine est l'une des causes, comment expliquer qu’au Japon, une île, on compte trois fois plus de centenaires qu'en France ?