Santé : un pont aérien médical exceptionnel mis en place entre Nevers et Dijon

Le premier vol transportant des médecins dijonnais vers Nevers, dans la Nièvre, a eu lieu, jeudi 26 janvier. Ce vol hebdomadaire aura pour but de venir en aide avec le personnel hospitalier de l'hôpital de Nevers en sous-effectif.

Jeudi 26 janvier, un pont aérien médical transportant huit médecins entre Nevers (Nièvre) et Dijon (Côte-d’Or) a été mis en place. Entre ces deux villes, il n’y a que 35 minutes de vol, contre 3 heures de voiture et 2h15 de train, mais avec une ligne qui va momentanément être interrompue pour travaux. Ces rotations hebdomadaires devraient faciliter les renforts. À l’hôpital de Nevers, il manque une cinquantaine de praticiens. “Je suis retraité, je continue à venir. C‘est plus par motivation, parce que je suis conscient que Nevers est en souci”, explique le professeur Serge Douvier, gynécologue obstétricien.

Des habitants s’opposent à ces vols courts



Mais à 5 600 euros le vol aller-retour payé par l'hôpital et avec un bilan carbone élevé, la solution interpelle certains Nivernais. “Ça me pose un problème que l’on fasse Dijon-Nevers en avion, après je comprends l’urgence, puisqu’elle est médicale”, dit une habitante. Selon le maire de la ville, Denis Thuriot, cela permettra à de nombreux habitants d’éviter de faire des allers-retours avec Dijon.