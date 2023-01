Réchauffement climatique : la Tramontane souffle moins dans le Roussillon

C'est une conséquence méconnue du réchauffement climatique. La Tramontane, ce vent typique du Languedoc-Roussillon, a soufflé moins fort et moins souvent en 2022.

Jusqu’à en renverser des camions, elle renverse tout sur son passage. La Tramontane fait partie intégrante du quotidien des Catalans. “La région est magnifique. Le seul inconvénient, c’est quand il y a trop de Tramontane, comme aujourd'hui”, dit un homme. Pourtant, elle n’a jamais aussi peu soufflé qu’en 2022, avec seulement 90 jours, contre 122 en moyenne.

Des vents jusqu’à 140 km/h

La Tramontane se forme à la rencontre de la dépression et de l’anticyclone entre le Massif central et les Pyrénées, mais ces conditions ont rarement été réunies. “2022 est une année particulièrement chaude, particulièrement sèche. Or le contexte météorologique favorable aux épisodes de fortes températures, c’est ou un gros anticyclone stable, ou des situations où on a du vent de Sud”, explique Florence Vaysse, référente Météo France pour le Languedoc et le Roussillon. Ses rafales peuvent aller jusqu’à 140 km/h.