Alimentation : un pesticide dangereux découvert dans un riz basmati Taureau Ailé

Un pesticide dangereux pour la santé est présent dans un riz de la marque Taureau Ailé. Il s'agit d'un lot de riz sélection basmati complet, vendu dans les supermarchés.

Un riz de la marque Taureau Ailé est rappelé en magasin. Il s'agit d'un riz basmati complet, qui pourrait contenir un pesticide dangereux pour la santé. Le lot en question, le L 2021F, a normalement, disparu des rayons, mais doit être rapporté. Le riz a été cultivé en Inde, et des traces de chlorpyriphos, interdit en Europe depuis 2020, ont été retrouvées. Les foetus et les enfants sont les plus en danger.

L'intégralité du lot détruite

"Ça augmente le risque d'avoir un QI un peu plus faible, ça entraîne des difficultés à l'apprentissage, ça entraine potentiellement plus d'agitation chez l'enfant, et ça a été montré dans plusieurs études épidémiologiques", explique Robert Barouki, directeur de l'unité de toxicologie de l'université Paris-Cité IINSERM.

Lustrucu, propriétaire de Taureau Ailé, dit avoir "immédiatement fait effectuer des contre-analyses sur [l]e produit par des laboratoires indépendants", et qu'elles ont "démontré l'absence de toute contamination". La marque a décidé, par précaution, de détruire l'intégralité du lot.