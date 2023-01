Solidarité : sur un campus breton, une crêperie offre des galettes aux étudiants

Pendant quelques semaines, une crêperie qui a ouverte au CROUS va distribuer des galettes gratuitement. Une opportunité à ne surtout pas laisser passer pour beaucoup d’étudiants qui n'ont que 5 euros par jour pour manger.

Devant une crêperie à Rennes (Ille-et-Vilaine), la file d’attente est interminable. Fromage, jambon ou Nutella, les galettes sont pour tous les goûts mais avec une particularité : elles sont gratuites. "Un repas au CROUS c’est 3,30 euros donc si je peux avoir un repas gratuit un midi par semaine, ça change la donne", confie Clémence, étudiante. Les galettes sont cuisinées par des étudiants eux-mêmes pour aider les plus précaires à se nourrir.



La formule coûtera deux euros par la suite

"Les gens arrivent, (...) récupèrent un ticket gratuitement puis font la queue pour obtenir leur crêpe ou leur galette. On a deux étudiants qui sont payés par l’université tous les midis pour faire les galettes et servir les personnes", détaille Fabien Caillé, élu étudiant. Dans la queue, certains ont moins de cinq euros par jour pour manger. Cela a permis de sauver la crêperie que le CROUS avait décidé de fermer. D’ici trois semaines, la formule deviendra payante et coûtera deux euros.