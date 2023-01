Ehpad : quels changements depuis le scandale Orpea ?

Un an après son livre enquête "Les fossoyeurs", qui a révélé les scandales de maltraitance au sein des maisons de retraite privées, Victor Castanet estime que trop peu de choses ont changé. Pourtant, les contrôles ont été renforcés.

Des résidents privés de soins élémentaires, maltraités, le rationnement sur les couches ou les repas pour maximiser le profit, un système généralisé de détournement d’argent public, il y a un an, le scandale Orpea éclatait et choquait la France entière. Une nouvelle version du livre enquête "Les fossoyeurs", à l’origine des révélations, est publiée mercredi 25 janvier. Le journaliste Victor Castanet y explique que les problèmes sont loin d’avoir disparus, même si certains progrès ont été réalisés.



Moins de 20 % des Ehpad contrôlés

"Le secteur a pris conscience de l’ampleur de la crise et du lien de confiance qui s’était rompu, à la fois avec les familles, et avec les soignants", déclare Victor Castanet. Mais selon lui, certains fournisseurs impliqués dans des pratiques irrégulières continuent de travailler pour Orpea. Les contrôles réalisés par l’État restent insuffisants. Il y a eu 1 400 contrôles en un an, dont 700 approfondis, soit moins de 20 % des Ehpad. Orpea affirme recruter des soignants pour améliorer le confort de ses résidents.