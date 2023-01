Animaux : la multiplication des cadavres de dauphins inquiète les associations

Durée de la vidéo : 2 min.

France 3

Article rédigé par E. Bailly, C. Lemercier, C. Nicolas, S. Poirier, J.-B. Robert - France 3 France Télévisions 12/13

De plus en plus de dauphins, retrouvés morts et mutilés, sont rejetés par la mer sur la côte atlantique. Les associations, qui mettent en cause la pêche industrielle, ont décidé de porter plainte pour donner l’alerte.

Sur une plage de l’Île-de-Ré (Charente-Maritime), le corps d’un dauphin a été retrouvé, rejeté par la mer avec une nageoire abîmée. Plus loin, un autre est aussi trouvé, la queue sectionnée. Les mammifères sont morts étouffés dans des filets de pêche géant. Le nombre de cas explose sur la façade atlantique. La pêche industrielle dans le viseur de Sea Sheperd À l’observatoire Pelagis de La Rochelle (Charente-Maritime), les signalements n’arrêtent pas. “C’est le neuvième sur l’Île-de-Ré depuis avant-hier”, constate une membre de l'observatoire. Les constatations sont toujours les mêmes au moment de l’autopsie avec un animal en train de s’alimenter au moment de sa mort. Les pratiques de la pêche industrielle sont dans le viseur de l’association Sea Sheperd. Alors que les pêcheurs doivent déclarer le nombre de décès de ces animaux protégés, l’association les accuse de rejeter les corps mutilés à la mer pour cacher leurs pratiques. Des caméras embarquées sur des chalutiers croisant filmeront toutes les activités de pêche à la fin du mois.