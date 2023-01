Guerre en Ukraine : des réfugiés en exil en France depuis bientôt un an

Depuis onze mois, des Ukrainiens qui ont fui leur pays ont trouvé refuge en France. Ils se demandent s’il faut rester à l'abri, ou repartir au pays.

En novembre dernier, Olga Maznyak, réfugiée ukrainienne, décrochait un CDI dans un supermarché de Savigné (Vienne). Cette ancienne juriste travaille 25 heures par semaine dans l’entreprise, mais rêve toujours de pouvoir un jour retourner dans son pays. “Le temps passe et personne ne peut dire aujourd’hui quand la guerre va se terminer, c’est vraiment triste”, explique-t-elle.



Près de soixante personnes étaient dans la région

Comme elle, une soixantaine d’Ukrainiens avaient débarqué dans un village vacances de la région en avril 2022, avant d’occuper une habitation plus fixe à Civray (Vienne), devenue territoire d’accueil pour les réfugiés. “Aujourd’hui, on a 20 personnes à Civray, 20 autres sur Poitiers (Vienne) et les alentours. Une quinzaine est retournée en Ukraine”, témoigne Nadine Neau, accompagnatrice Audacia, structure qui gère, notamment, l’accueil des réfugiés et qui en emploie certains.