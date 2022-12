Précarité étudiante : "On atteint un taux de fréquentation jamais vu dans l’histoire des Crous", s'inquiète la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires

"Entre l’an dernier et cette rentrée, pour les deux premiers mois, on constate 17 % d’augmentation d’activité", a précisé Dominique Marchand dans un entretien accordé au journal "Ouest-France".

L'inflation n'épargne pas les étudiants. En cette rentrée 2022, "on atteint un taux de fréquentation jamais vu dans l'histoire des Crous", s'inquiète Dominique Marchand, la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (Cnous), dans un entretien accordé au quotidien Ouest-France, dimanche 4 décembre. "Entre l'an dernier et cette rentrée, pour les deux premiers mois, on constate 17 % d'augmentation d'activité", a détaillé la patronne des Crous. "Soit 1,5 million de repas supplémentaires distribués", a-t-elle précisé.

Selon Dominique Marchand, le nombre de boursiers qui mangent au Resto U a "augmenté de 15 %". Et ils ne sont pas les seuls. "Il y a une forte hausse de la fréquentation des étudiants non-boursiers", constate la présidente du Cnous.

Elle a également relevé un autre indicateur qui témoigne de cette précarité : le montant des aides spécifiques, allouées par les assistantes sociales aux étudiants qui se sentent précaires, qui a également augmenté. "Depuis la crise sanitaire, [ces aides] ont augmenté de 30 à 50 % pour rester à un niveau élevé, même si elles sont inférieures cette année à l'an dernier", relève-t-elle.