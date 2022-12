Tendance : se soigner avec les pierres grâce à la lithothérapie ?

Les tourments du monde et les épidémies ont alimenté le commerce des médecines "alternatives", ainsi que les arnaques en tout genre. Qu'en est-il du pouvoir très contesté des pierres ?

Les cristaux séduisent de plus en plus de Français, pour les pouvoirs contestés que certains leur prêtent. Depuis plus de 10 ans, Wydiane Khaoua, directrice des magasins "Cristaux et Couleurs", promeut dans ses magasins la lithothérapie, les vertus bien-être des cristaux. "Il y a quelque chose qui se passe sur un plan impalpable, invisible à nos sens et à nous, qui s'appelle l'énergie", explique-t-elle. Les pierres aident selon elle à relâcher la pression, renforcer les défenses immunitaires ou encore avoir du succès professionnel.

Les dérives de la lithothérapie

Certaines des pierres qu'elle vend atteignent plusieurs milliers d'euros. Jean-Claude Boulliard, physicien, a étudié les cristaux durant près de 25 ans. Concernant les études sur les effets des minéraux, il rapporte "des résultats négatifs". Il dénonce également les pratiques de certains, qui vantent sur Internet les mérites du cinabre, "un poison". Une partie des lithothérapeutes invitent même à se détourner de la médecine traditionnelle.