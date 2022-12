Paris sportifs : de plus en plus de Français accros

A. Lay, B. Six, N. Dahan, C. Morand, C. La Rocca, L. de Pavant, G. Vaudry

Les paris sportifs sont en plein essor pendant cette Coupe du monde au Qatar. Derrière les promesses de réussite sociale vendues par les publicités se cache le fléau de l'addiction. Plusieurs parieurs en témoignent.

Devant chaque match de la Coupe du monde, des joueurs de paris sportifs sont à l'affût. "On n'arrive pas à s'arrêter et on perd beaucoup d'argent, attention", sourit un homme. De gros gains sont à portée de main. "Quand on joue virtuellement, on ne sent pas l'argent. Alors que là, quand on va au tabac pour parier, on a notre budget, on se limite", raconte un autre parieur.



De plus en plus d'argent misé



Le nombre de paris explose durant cette Coupe du monde au Qatar. Le record de mises est en passe d'être pulvérisé, et 600 millions d'euros sont attendus, soit le double du précédent mondial. Les publicités de certains sites ont été accusées d'aller trop loin dans le démarchage et ont été interdites. C'est le cas d'une publicité diffusée en mars, qui associait paris sportifs et réussite sociale. Malgré cela, les plateformes continuent d'insister sur cet aspect. Certains parieurs racontent un engrenage nocif.