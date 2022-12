Photo hebdo : retour sur les événements marquants de 2022

Le 20 Heures du vendredi 30 décembre vous propose un photo hebdo spécial 2022 avec les événements qui ont marqué l’année comme les caprices climatiques ou encore la guerre en Ukraine.

Un restaurant congelé sur les rives du lac Erié. L’Amérique du Nord est emprisonnée dans un piège de glace par un blizzard polaire. Il y a la neige, mais aussi le feu. Les pompiers ont mené un combat titanesque cet été en Gironde. La planète s’est enflammée, la forêt de pins a brûlé. En Californie (États-Unis), ce sont des maisons entières qui se consument. Au sud de l’Irak, le pays a connu une sécheresse extrême. Les rivières sont à sec, il n’y a plus un poisson en vue.

Le virus galope de nouveau en Chine

En Norvège, un océan de harengs est pris dans le sillage d’un bateau de pêche. Ce n’est pas un signe d’abondance. Trop chargé, le filet s’est rompu libérant des tonnes de poissons morts. En Ukraine, c’est la guerre qui tue depuis dix mois. À Kaboul (Afghanistan), privées de toute liberté par les talibans, les femmes afghanes ne peuvent étudier ou voyager seule. En Chine, après avoir été barricadé pendant trois ans, les Chinois ne sont plus sous contrôle, mais le virus galope à travers le pays. Au Royaume-Uni, les Britanniques rendent hommage à Elizabeth II et entonnent désormais un "God save the King".