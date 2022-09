Californie : un incendie ravage toujours l’État américain

La Californie est toujours victime des flammes et un immense brasier ravage le nord de l’État, lundi 12 septembre. 6 000 bâtiments sont menacés par cet incendie appelé "Mosquito Fire". 11 000 personnes ont été concernées par des évacuations d'urgence. Les secours sont à pied d’œuvre puisque 1 700 pompiers essaient de contrôler les flammes. Les dégâts sont nombreux et 17 000 hectares sont d’ores et déjà partis en fumée.



Des intempéries dans le sud de la Californie

La situation est bien différente dans le sud de l’État, car ce sont de fortes intempéries qui s’abattent sur la région de Los Angeles. Ces pluies diluviennes ont permis d’éteindre l’incendie "Fairview Fire" qui avait ravagé 11 000 hectares et provoqué deux morts. Les intempéries ont également eu comme conséquence d’immenses coulées de boue. Avant cet épisode pluvieux, la Californie a subi une grande vague de chaleur avec un thermomètre qui a grimpé jusqu’à 45 °C.