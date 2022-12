Royaume-Uni : le scandale de l'influenceur proxénète qui secoue le pays

Andrew Tate, influenceur controversé, s'en est pris à l'écologiste Greta Thunberg sur les réseaux sociaux. Mais à trop faire le malin, il s'est fait rattraper par son passé, et par la patrouille.

Une star d'internet arrêtée en pleine rue par la police roumaine, pour proxénétisme aggravé. Les forces de l'ordre ont investi sa luxueuse villa près de Bucarest, en Roumanie, et ont saisi des armes à feu et des liasses de billets. Six victimes potentielles disent avoir été séquestrées, et contraintes à la production de films pornographiques. Qui est Andrew Tate, influenceur controversé, souvent qualifie de misogyne ?

"Voilà ce qui arrive quand on ne recycle pas ses boites à pizza"

C'est un ancien champion britannique de kickboxing. Il étale sa richesse sur internet et commercialise ses conseils pour gagner de l'argent, en affirmant sa virilité. Il y a quelques jours, il se félicitait sur Twitter de la pollution engendrée par ses grosses cylindrées, narguant l'activiste climatiques Greta Thunberg, avant de renchérir en demandant des pizzas livrées dans des boites pas recyclées. Quelques heures plus tard, il était arrêté avec son frère, et deux autres personnes. "Voilà ce qui arrive quand on ne recycle pas ses boites à pizza", a ironisé Greta Thunberg.