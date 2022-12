Réveillon de la Saint-Sylvestre : trouver la solution pour célébrer sans trop dépenser

À la veille du 31 décembre, les fêtards préparent le repas du Réveillon. Mais avec l’inflation et la hausse du prix des produits alimentaires, les Français sont obligés de s’adapter.

Le défi de ce Réveillon du Nouvel An est de profiter de la soirée sans se ruiner, et ce, malgré l’inflation. Le foie gras à 150 euros le kilo n’attire pas grand monde en rayon, vendredi 30 décembre. Le saumon, de 38 à 66 euros le kilo, demande un peu de réflexion. "Je ne me suis jamais accroupie pour regarder les prix, mais cette année oui je regarde", plaisante une acheteuse. Pour sa vingtaine de convives, Leila a regardé les prix du poisson sur internet avant de se rendre en magasin. "J’avais vu 16 tranches pour 19,90 euros, j’espère les retrouver en magasin", lance-t-elle.



Les Français font "plus attention"



Une fois son saumon choisi, la marge pour le dessert n’est pas bien grande. En 2022, pas de pâtisseries, mais des bûches surgelées. Sur les marchés aussi, c’est la course au produit le moins cher. Dans ce cas, les commerçants peuvent être de bons conseils. "Cette année est vraiment différente de d’habitude. Je pense que les gens font beaucoup plus attention", soutient Ophélia Teyssier, gérante d’une poissonnerie. La solution peut aussi être celle de partager les frais entre invités.