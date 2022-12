Mort de Pelé : le roi, chouchou des Français pendant 60 ans

Du début de sa carrière, à la fin de sa vie, Pelé, mort jeudi 29 décembre au Brésil, a toujours été accueilli en star en France. Ici, il a pu rencontrer les grandes personnalités nationales de toutes les époques.

Qu’il vienne à Paris en tant que footballeur ou simple visiteur, Pelé, décédé jeudi 29 décembre à 82 ans, a fasciné les Français. Le roi était capable d’attirer les foules sur les Champs-Élysées ou sur la Croisette à Cannes (Alpes-Maritimes). Il a côtoyé des présidents et les plus grandes vedettes de l’Hexagone, comme Brigitte Bardot. Cette dernière disait en 1971 qu’il était "extraordinaire".



"J’aime beaucoup Paris"



Huit ans plus tôt, en 1963, lors de son passage en France, tous les regards sont déjà braqués sur lui lors d’une rencontre exceptionnelle entre la France et le Brésil, au cours de laquelle il inscrit trois buts. Le public ne lui en tient pas rigueur et lui réserve un accueil royal à chacune de ses visites. "J’aime beaucoup Paris, parce que c’est à Paris que l’on m’a appelé le roi du football pour la première fois", disait-il en 1976 au micro de Michel Drucker. Accompagné de Maradona, il participe aux adieux de Michel Platini. Plusieurs décennies après, il adoube le prince du football français, Kylian Mbappé.