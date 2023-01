Guerre en Ukraine : dans les rangs des tankistes, dans l'attente des chars occidentaux

Au lendemain de l'annonce par Berlin et Washington de l'envoi de chars en Ukraine, la réponse de Moscou ne s'est pas faite attendre. L'armée russe a bombardé le pays dans la matinée du jeudi 26 janvier, faisant au moins 11 morts. Les autorités ukrainiennes assurent que la livraison de chars est urgente pour faire face à la supériorité numérique des soldats russes.

Des tankistes ukrainiens rentrent du front. Leur char est un T64, l'un des modèles de l'époque soviétique. Accompagnés d'une équipe de France Télévisions, ils rejoignent l'unité de chars qu'ils viennent de remplacer. Les tirs d'artillerie sont permanents dans cette campagne du Donbass, les soldats ukrainiens soumis à des bombardements intensifs. Des tankistes, à l'orée du bois, n'ont pas été touchés.



Attente des chars occidentaux

L'équipage de trois soldats attend avec impatience les chars des Occidentaux. "Les chars Leopard, on en a besoin. Mon tank est vieux, il trime depuis trop longtemps", confie un soldat. L'Ukraine manque également de pièces de rechange. Ce problème de matériel, les soldats en parlent en permanence. "Ces hommes parlent tous ouvertement de leur grande difficulté sur le terrain, d'où ces entraînements, pour entre autres former de nouveaux commandants, et être prêts en cas de grande offensive russe", rapporte Maryse Burgot, envoyée spéciale en Ukraine.