Inflation : le panier de courses de janvier en hausse de 15,5 % sur un an

Les prix continuent de flamber dans les supermarchés. Le panier de courses du 20 Heures est en hausse de 15,5 % sur un an, jeudi 26 janvier. Le sucre et les œufs ont notamment fortement augmenté.

En janvier 2023, le ticket de caisse du panier du 20 Heures augmente de 15,5 % sur un an. C'est le cinquième mois consécutif d'augmentation à deux chiffres. Le sucre bat un record absolu, avec une hausse de 36 %, en raison des mauvaises récoltes de betteraves. Les œufs augmentent de 28 %, et le lait de 22 % en raison de cause des coûts de l'énergie. Le prix de la confiture grimpe de son côté de 13 %.

Le rayon hygiène également touché

Le rayon hygiène est également touché : + 26 % pour le papier toilette premier prix, en raison de la hausse du coût de la matière première. Le prix du shampoing grimpe de son côté de 14 %. L'inflation à deux chiffres devrait se poursuivre encore six mois, avant une accalmie. Seule bonne nouvelle pour le panier des Français, le prix des pâtes de marque a reculé de 6 %. Le cours du blé a retrouvé son niveau d'avant la guerre en Ukraine.