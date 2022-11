Glissement de terrain à Ischia : la recherche des disparus se poursuit

L'état d'urgence a été décrété sur l'île d'Ischia, en Italie, frappée par de violents glissements de terrain, samedi 26 novembre. Les recherches se poursuivent, et le bilan, qui s'élève a sept morts, est toujours incertain.

À Ischia (Italie), la boue a parcouru en quelques heures plusieurs centaines de mètres jusqu'à la mer, ravageant tout sur son passage. Depuis la matinée du samedi 26 novembre, les secouristes arpentent la zone sans relâche. Ils concentrent leurs efforts au pied de la falaise, où a été retrouvée la première victime, une jeune femme de 31 ans, vendeuse.

Environ 200 personnes évacuées

"On a essayé de sauver le plus de personnes possible. Hélas, on n'a vu que mort et destruction autour de nous", confie Domenico Schiano, pêcheur. Toute la journée, les pompiers se sont relayés dans le secteur, pour tenter de retrouver la dizaine de personnes toujours portées disparue dans la matinée. "La difficulté, c'est que nous sommes sous la zone fragilisée par l'éboulement", explique Luca Cari, porte-parole des pompiers. Environ 200 personnes ont été évacuées.