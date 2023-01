Brésil : Lula tente de contrôler la situation

Au Brésil, des militants de l’ancien président Bolsonaro ont saccagé plusieurs lieux de pouvoir, entre le dimanche 8 janvier et le lundi 9. Plus de 1 200 putschistes ont été arrêtés.

Lundi 9 janvier, Lula, le président brésilien fraîchement élu, veut montrer qu’il réagit vite et contrôle la situation face à l'assaut contre le pouvoir au Brésil. "C’est un retour au calme apparent, même si l’on sent Brasilia (Brésil) un peu fébrile. Un important dispositif de sécurité a été mis en place un peu partout dans la ville", explique Fanny Lothaire, en direct de la capitale brésilienne. Les policiers ont arrêté, lundi, plus de 1 200 putschistes pro-Bolsonaro qui campaient devant le cartel de l’armée et demandaient une intervention militaire contre Lula.

Le clan Bolsonaro en ligne de mire

"Le chef de l’État est en réunion de crise depuis ce matin. L’objectif est de rechercher les coupables et ceux qui ont financé ces actes dits terroristes", relate la journaliste. L’homme élu pour la troisième fois a en ligne de mire le clan de Bolsonaro et ce dernier, parti aux États-Unis juste avant l’investiture de son successeur. "Il nie toute responsabilité quant à ces actes anti-démocratiques", déclare Fanny Lothaire. Les démocrates américains ont demandé son extradition vers le Brésil.