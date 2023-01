Covid-19 : des décès de stars sèment le doute sur le nombre réel de morts en Chine

En Chine, il est difficile d'avoir des chiffres fiables sur le nombre de victimes du Covid-19, mais la population s'inquiète de la disparition de célébrités.

Figure de l’opéra de Pékin (Chine), Chu Lanlan est décédée subitement à l’âge de 40 ans, sans explication de sa famille. Quelques jours plus tôt, un ancien footballeur de 37 ans disparaissait, tout comme le réalisateur de 57 ans, Wang Jing Wang, sans plus de précision. Sur les réseaux sociaux, ce sont des victimes du Covid-19 pour beaucoup de Chinois. Les chiffres officiels ne parlent pourtant que d’une vingtaine de morts depuis la fin des restrictions sanitaires, le 7 décembre.

1,5 million de morts prévus pour cette vague

Cependant, des images amateures d'hôpitaux débordés et de funérariums submergés ne trompent pas. "On camoufle les statistiques en Chine, cela fait partie du système. Et les Chinois, pour éviter d’annoncer trop de morts, apparemment, ne prennent en compte que ceux qui sont morts directement du Covid", explique Valérie Niquet, politologue et responsable du pôle Asie à la fondation de la recherche stratégique. Sur un réseau social, une médecin émet des doutes sur les chiffres publiés. Un institut britannique estime qu’il y aura plus d’1,5 million de morts durant cette vague.