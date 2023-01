Inde : un village de l'Himalaya est en train de s'effondrer

Les maisons, les routes et les constructions d'une petite ville de l'Himalaya se fissurent. Cela est dû à une trop forte bétonisation du sol, qui s'affaisse.

Au cœur de l'Himalaya, à 1 800 mètres d'altitude, une petite ville de 17 000 habitants du nord de l'Inde est en train de s'effondrer. Les maisons, les routes, l'intérieur des habitations, se fissurent comme si un séisme avait eu lieu. Pourtant, la terre n'a pas tremblé. Plus de 600 logements sont fissurés et les habitants sont désemparés. L'affaissement progressif du sol est à l'origine de ce phénomène. Il serait lié à la construction d'un tunnel sous la montagne, mais aussi à la bétonisation à outrance.

Le réchauffement climatique fragilise la région

Ainsi, cette zone de l'Himalaya ne supporterait plus le poids des constructions. "Il y a là-bas un développement effréné, qui ne tient pas compte de ce que nous savons scientifiquement", explique Anjal Prakash, directeur de recherche au Bharti Institute of Public Policy. En plus de cela, les effets du réchauffement climatique fragilisent la région. En 2021, la région a été touchée par de violentes inondations, liées à la fonte des glaciers.