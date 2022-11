Population : l’Inde sur le point de dépasser la Chine

Déjà peuplée par plus d’un milliard d’âmes, l’Inde devrait dépasser la Chine en termes de population d’ici l’année prochaine. Un véritable défi démographique pour ce pays.

Jour de marché ordinaire dans les rues de New Delhi. Pour faire ses courses, il faut savoir jouer des coudes et regarder où on met les pieds. Et ce n’est pas près de s’améliorer. D’après l’ONU, la population de l’Inde, estimée à 1,412 milliard, devrait dépasser celle de la Chine dès l’année prochaine.

“Ça devient difficile de respirer”

“Le chômage va augmenter, à cause de ça il y aura plus de vol, de meurtre, de viol. Tout cela est en train d’arriver, s’inquiète Madhusmita Biswas, habitante de la ville. Delhi n’était pas comme ça il y a cinq ans, la population a beaucoup augmenté (...) Si vous entrez dans la foule, ça devient difficile de respirer, les gens se bousculent.” "La future génération aura de très gros problèmes, abonde Vinod Kumar Puri, habitant de New Delhi. Quel travail peuvent-ils espérer ?” D’après la Banque mondiale, 600 millions d’Indiens habiteront en ville d’ici 2036, nécessitant un investissement de 840 milliards de dollars dans les infrastructures urbaines sur les quinze prochaines années.