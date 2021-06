Elections régionales : Valérie Pécresse, réélue à la tête de l'Ile-de-France, se prononcera à la rentrée sur une éventuelle candidature à la présidentielle

"Je vais réfléchir à la suite pendant l'été, je vais consulter", a déclaré la présidente de la région Ile-de-France lundi sur BFMTV. Elle a également appelé à la mise en place d'un collectif afin de désigner le candidat de la droite et du centre pour 2022.

Après les élections régionales et départementales, place à la perspective de l'élection présidentielle de 2022. La présidente réélue de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse (Libres !), a annoncé qu'elle se prononçerait sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle à la rentrée. "Je vais réfléchir à la suite pendant l'été, je vais consulter", a-t-elle déclaré lundi 28 juin sur BFMTV. "Tout commence aujourd'hui", a-t-elle ajouté, rappelant que son avenir était conditionné à sa réélection en Ile-de-France.

Valérie Pécresse (@vpecresse) annoncera à la fin de l'été si elle est candidate ou non à la présidentielle de 2022 pic.twitter.com/lSXppn6gPS — BFMTV (@BFMTV) June 28, 2021

La présidente sortante de la région est arrivée largement en tête au second tour des élections régionales dimanche soir, recueillant 46% des suffrages contre 33,68% pour son premier concurrent, l'écologiste Julien Bayou, à la tête d'une liste d'union de la gauche.

Un collectif en vue de la présidentielle

Sur BFMTV lundi matin, Valérie Pécresse a également appelé la droite et le centre-droit, notamment les "présidentiables" Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, également réélus à la tête des Hauts-de-France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à se réunir au sein d'un "collectif" qui dépasserait les partis actuels.

Pour la présidente du conseil régional d'Ile de France, le choix du candidat incarnant la "troisième force" de la droite face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen devra se faire au sein de ce collectif. "Il faut qu'on définisse ensemble les règles du jeu", a-t-elle demandé, sans précisions sur le mode de désignation.