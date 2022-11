Politique : à quoi servent les cabinets de conseil ?

Largement utilisés depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les cabinets de conseil ont montré leur importance au moment de la crise du Covid-19. Mais le recours à des consultants extérieurs est de plus en plus critiqué.

Le grand public découvre leur nom, mais les cabinets de conseil sont très présents dans les couloirs des ministères. Ils ont reçu plus d’un milliard d’euros en 2021, et le chiffre a doublé depuis 2018. Largement utilisés depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les cabinets de conseil ont montré leur importance au moment de la crise du Covid-19. Pour la logistique pour les vaccins et la mise en place des aides aux entreprises, l’État leur a versé plus de 40 millions d’euros.

Chaque ministère choisit ses consultants

Aujourd’hui, le recours à des consultants extérieurs est critiqué, notamment car il n’y a pas d’appel d’offres sur une mission précise. L’État a préféré passer par sa centrale d’achats, l’UGAP. Via un appel d’offres général, la centrale sélectionne différents cabinets et leur attribue un budget annuel. Chaque ministère choisit ensuite ses consultants, comme dans un catalogue. Une méthode peu transparente, selon la journaliste Caroline Michel-Aguirre.