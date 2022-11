Énergie : un accord franco-allemand scellé

Vendredi 25 novembre, la Première ministre Élisabeth Borne et le chancelier Olaf Scholz ont scellé le réchauffement des relations franco-allemandes, avec un accord énergétique de solidarité.

Élisabeth Borne a rendu une première visite à Berlin, en Allemagne, vendredi 25 novembre. La Première ministre a scellé un accord énergétique avec le chancelier Olaf Scholz, dans une période de tensions pour le couple franco-allemand. Défense, plan d'aide allemand, plafonnement sur les prix du gaz... Les points de crispation sont nombreux entre les deux pays. Alors, cet accord de solidarité signé devant les objectifs acte un réchauffement des relations.



Les deux pays restent divisés

"Pour répondre à l'urgence et préparer l'avenir, l'Allemagne et la France ont conclu aujourd'hui un accord de solidarité. C'est un texte déterminant qui aura des effets concrets et protecteurs pour nos deux peuples", a déclaré Élisabeth Borne. L'accord prévoit que la France aide l'Allemagne en lui livrant du gaz. En échange, Berlin s'engage à sécuriser l'approvisionnement en électricité de l'Hexagone. Une avancée, mais les deux pays restent divisés. Ils n'ont pas trouvé d'accord sur un plafonnement des prix du gaz.