Remaniement : le bilan d'Elisabeth Borne comme Première ministre en cinq chiffres

Emmanuel Macron a accepté la démission de celle qui dirigeait le gouvernement depuis que le président a été réélu en mai 2022.

Nouvelle année et nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a décidé de remanier le gouvernement, lundi 8 janvier, en commençant par la personne qui le dirige. Elisabeth Borne, titulaire du poste depuis la réélection du chef de l'Etat en mai 2022, a remis sa démission au président de la République, qui l'a acceptée.

Celle qui avait intégré l'exécutif en 2017 quitte Matignon avec "l'honneur" d'avoir dirigé "une équipe gouvernementale qui a conduit avec détermination des réformes essentielles pour notre pays et nos concitoyens", écrit-elle dans sa lettre de démission. Franceinfo revient en cinq chiffres sur son passage rue de Varenne, lors duquel elle aura été sans cesse remise en cause, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur du camp présidentiel.

602 Le nombre de jours passés à Matignon

Elisabeth Borne a passé un an, sept mois et vingt-trois jours à Matignon, de mai 2022 à janvier 2024. Elle est la cinquième Première ministre la plus éphémère de la Ve République, derrière Bernard Cazeneuve, Edith Cresson, Maurice Couve de Murville et Pierre Bérégovoy, qui ont passé moins de temps qu'elle dans ce qui est communément appelé "l'enfer de Matignon". Elisabeth Borne est restée en poste près de deux fois plus longtemps qu'Edith Cresson (323 jours), seule autre femme à avoir occupé ces fonctions depuis 1958 et la naissance de la République actuelle.

41 Le nombre de projets de loi adoptés

C'est l'une des satisfactions affichées par Elisabeth Borne au moment de quitter Matignon lundi soir. "Je me suis attelée à faire adopter, dans des conditions inédites au Parlement, les textes financiers dont la réforme des retraites, la loi relative à l'immigration et plus de cinquante lois qui répondent aux défis de notre pays", écrit l'ex-Première ministre dans sa lettre à Emmanuel Macron.

Au total, 41 projets de loi et six paquets de mesures ont été adoptés, selon le site de l'Assemblée nationale. En plus des deux réformes emblématiques sur les retraites et l'immigration, sont compris des textes sur le pouvoir d'achat (été 2022), sur le nucléaire (printemps 2023) ou encore la reconstruction post-émeutes (été 2023).

23 Le nombre de recours à l'article 49.3

Le passage d'Elisabeth Borne à Matignon a été marqué par une utilisation fréquente de l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire adopter un texte sans vote à l'Assemblée nationale. Devant les députés, avec une majorité relative face à elle, la cheffe du gouvernement a déclenché cette "arme" constitutionnelle à 23 reprises. Seul Michel Rocard, Premier ministre de mai 1988 à mai 1991, y a eu recours plus souvent (28 fois). Mais en moyenne, c'est bien l'ancienne dirigeante de la RATP qui devance l'ex-socialiste avec un 49.3 dégainé tous les 26 jours depuis mai 2022.

31 Le nombre de motions de censure affrontées

Comment Elisabeth Borne est-elle parvenue à rester aussi longtemps à Matignon ? Depuis la passation de pouvoir avec Jean Castex, la Première ministre a dû affronter 31 motions de censure. Autant de réponses aux recours récurrents à l'article 49.3 pour faire adopter les textes du gouvernement. Mais aucune n'a réussi à être adoptée par l'Assemblée nationale et à faire tomber la Première ministre. La faute à des oppositions souvent divisées, entre la Nupes, Les Républicains et le Rassemblement national. En revanche, une motion de rejet aux allures de défaite symbolique pour le gouvernement a été adoptée avant le débat sur le projet de loi sur l'immigration mi-décembre.

54 Le nombre de ministres passés sous ses ordres

Le message revient à chaque formation de gouvernement. A en croire l'Elysée, le chef de l'Etat souhaiterait mettre en place un gouvernement resserré. Mais à chaque fois, l'exécutif s'étoffe au fur et à mesure des attributions de portefeuille et dépasse bien souvent les 40 membres. Elisabeth Borne ne fait pas exception à cette règle : depuis le printemps 2022, pas moins de 54 ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat se sont succédé au sein du gouvernement. Deux remaniements sans changement de Première ministre ont eu lieu, en juillet 2022 et en juillet 2023, avec également plusieurs ajustements ministériels, au gré des aléas politiques qui ont bousculé l'exécutif. Jusqu'à la fin du gouvernement Borne, pressentie après l'adoption douloureuse du projet de loi sur l'immigration en décembre 2023.