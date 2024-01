Direct Emmanuel Macron donne rendez-vous aux Français ce soir lors d'une conférence de presse

Voici le traditionnel point sur l'actualité pour démarrer.

• #POLITIQUE Près de 400 journalistes sont attendus à l'Elysée pour assister à la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui se tient à 20h15. La ministre de l'Education Amélie Oudéa-Castéra, au cœur d'une polémique liée à la scolarisation de ses enfants, se rend ce matin à l'école publique Littré, dans l'espoir d'éteindre la première crise du gouvernement Attal.

• #ETATS_UNIS Donald Trump a remporté la première primaire républicaine dans l'Iowa, consolidant son statut de grand favori du pour la présidentielle. "Je pense qu'il est temps maintenant pour tout le monde, pour notre pays de s'unir", a-t-il déclaré après son succès.

• #BELAL Après avoir fait un mort lors de son passage à La Réunion, le cyclone Belal menace aujourd'hui l'île Maurice, où des pluies torrentielles ont pris par surprise les habitants et où de premiers dégâts sont recensés.