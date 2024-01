Direct Suivez la conférence de presse d'Emmanuel Macron, à partir de 20h15, sur franceinfo

#MACRON Le chef de l'Etat va faire un certain nombre d'annonces sur le "réarmement" économique et civique de la France dans un propos liminaire d'une vingtaine de minutes. Le gouvernement de Gabriel Attal s'assiéra pour la circonstance dans le décor imposant de la salle des fêtes de l'Elysée. Emmanuel Macron répondra ensuite aux questions des journalistes sur les premiers pas de la nouvelle équipe gouvernementale. Cette conférence de presse devrait durer de une heure et demie à deux heures. #POLITIQUE