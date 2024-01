Face à la presse mardi, le chef de l'Etat a fait de l'école, du collège et du lycée le premier sujet de son discours introductif, confirmant que l'exécutif fait de ce sujet une priorité.

"Chaque génération doit apprendre ce que la République veut dire, dès l'enfance." Lors de sa conférence de presse, mardi 16 janvier, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait de l'éducation un sujet central de son discours introductif, et a énuméré une série de nouvelles mesures.

Le chef de l'Etat souhaite notamment reprendre "le contrôle de nos écrans". Il a déclaré vouloir "déterminer [leur] bon usage pour nos enfants, dans nos familles et à l'école", en se fondant sur l'avis des experts : "Il faut qu'on ait un consensus scientifique, que les scientifiques commencent à nous donner un plan et qu'on éclaire un débat public, qui viendra ensuite." "Il y aura peut-être des interdictions" et des "restrictions", a-t-il ajouté face aux journalistes, sans préciser dans quel cadre.

Une généralisation de l'uniforme envisagée à l'horizon 2026

Il a également annoncé des modifications des programmes scolaires, en particulier "une instruction civique refondée". Le chef de l'Etat a évoqué "un volume horaire doublé, une heure par semaine, avec en appui les textes fondateurs de la Nation", et ce dès la classe de cinquième. Il est "totalement favorable" à ce que l'apprentissage de La Marseillaise devienne systématique, a-t-il répondu à un journaliste. Le théâtre deviendra en outre "un passage obligatoire au collège l'année prochaine", et l'histoire de l'art fera son retour dans les collèges et lycées, a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a aussi évoqué l'"expérimentation" de "la tenue unique" cette année, déjà annoncée par le gouvernement, dont il a annoncé qu'elle se ferait dans "une centaine d'établissements, tous volontaires". Cette expérimentation donnera possiblement lieu à une généralisation en 2026. Emmanuel Macron, qui reconnait que le sujet est créateur de "débats", affirme que cette initiative sera évaluée.

Une cérémonie de remise de diplôme sera instaurée au collège et au lycée, et ce "dès cette année". Il s'agit, estime le président de la République, d'"un rite républicain d'unité, de fierté et de reconnaissance".

Emmanuel Macron s'est également exprimé au sujet des inégalités scolaires. "Je dois reconnaître avec netteté qu'après six ans et demi, (...) nous avons amélioré des choses, mais nous ne les avons pas radicalement changées", a-t-il reconnu. "L'avenir des enfants de la République reste encore par trop déterminé par le nom de famille, l'endroit où l'on est né, le milieu auquel on appartient", a insisté le chef de l'Etat.