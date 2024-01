Cyclone Belal à La Réunion : les corps de deux autres victimes retrouvés, le bilan s'élève à trois morts, annonce Gérald Darmanin

Les corps de deux autres victimes ont été retrouvés à La Réunion après le passage dévastateur du cyclone Belal, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mardi 16 janvier, à l'Assemblée nationale. "Il y aurait donc eu trois morts lors de ce cyclone", a-t-il affirmé, au lendemain de l'annonce de la mort d'une personne sans domicile fixe à Saint-Gilles, dans l'ouest de ce département de l'océan Indien.

L'alerte rouge imposant aux habitants de La Réunion de rester chez eux a été levée mardi midi (9 heures à Paris). "Côté infrastructures, 42% des habitants n'ont plus internet, 40% des antennes relais sont hors service, 32% des foyers n'ont pas d'électricité, 17% ont un accès compliqué ou impossible à l'eau et 7% ne reçoivent plus la TNT et la radio", a énuméré le préfet de l'île, Jérôme Filippini, appelant les Réunionnais à rester prudents, notamment sur les routes.

Le ministre de l'Intérieur se rendra mardi soir à La Réunion, où il passera la journée de mercredi, selon son entourage. Une équipe de la sécurité civile s'est déjà envolée dans la nuit de lundi à mardi. Le gestionnaire du réseau Enedis a aussi annoncé l'envoi de 51 techniciens à La Réunion en renfort des équipes d'EDF.