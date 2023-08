Pédocriminalité dans l'Église : aux JMJ de Lisbonne, le pape François appelle à une "purification"

Depuis la capitale portugaise, où se déroulent les Journées mondiales de la jeunesse, le pape François a appelé les fidèles et l'Église portugaise à faire face aux scandales de pédocriminalité qui accablent l'Église, notamment au Portugal, jeudi 3 août.

Le pape François est allé à la rencontre de 13 victimes d'abus sexuels, jeudi 3 août. Ces crimes ont été commis au sein de l'Église portugaise. Le souverain pontife espère faire admettre ce lourd passé aux fidèles et à la hiérarchie, lui qui se trouve dans la capitale Lisbonne à l'occasion des Journées mondiales de jeunesse (JMJ).

Un rapport accablant pour l'Église portugaise

"Des scandales ont défiguré le visage de l'Église et appellent à une purification humble et constante, en partant du cri de douleur des victimes, qui doivent toujours être accueillies et écoutées", a-t-il déclaré. Un signal clair, six mois après la publication d'un rapport accablant pour l'Église du pays : plus de 4 800 mineurs ont été victimes de violences sexuelles depuis 1950, selon une commission d'experts indépendants. Sous un soleil de plomb, le pape a également évoqué le dérèglement climatique.