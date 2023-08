Guerre en Ukraine : une clinique gratuite pour soigner les grands brûlés

Près de Kiev, en Ukraine, les grands brûlés du conflit bénéficient des soins d'une clinique spécialisée, qui les traite gratuitement et vit de dons privés. Felix a par exemple pu éviter l'amputation de ses mains, et ses doigts ont même recommencé à bouger.

Dans une clinique ukrainienne près de Kiev, on soigne les grands brûlés du conflit. Le corps de Serguei, 35 ans, est meurtri. Il est traité au laser depuis un an, après avoir subi plusieurs greffes de peau. Avant la guerre, il était directeur commercial près de la capitale. Sa vie a basculé lorsqu'il a fui son village, attaqué par les Russes, et que sa voiture a sauté sur une mine antichar. Lui et sa famille s'en sont miraculeusement sortis.

150 personnes soignées en un an

Felix, lui, s'était engagé dans l'armée ukrainienne dès le début de l'invasion. En octobre dernier, dans le Donbass, le bâtiment qui l'abritait a été bombardé. Il a été évacué, gravement brûlé aux mains. Un traitement au laser lui a redonné espoir. Ses doigts bougent à nouveau et il ne sera pas amputé. "J'en suis à mon quatrième traitement. Injections et lasers se succèdent", raconte-t-il. Cette clinique gratuite est financée par des dons privés. 150 personnes y ont été soignées depuis un an.