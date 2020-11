Election américaine : pas de surprises après la première vague de résultats, Trump et Biden l'emportent dans leurs fiefs

Le candidat démocrate a notamment remporté la Californie, l'Etat qui attribue le plus grand nombre de grands électeurs. Et Trump n'a pas faibli dans les fiefs républicains.

Pendant que l'Amérique a les yeux rivés sur les résultats d'une poignée d'Etats clés, les premiers résultats de cette élection présidentielle américaine ont été conformes aux attentes dans des bastions des partis républicain et démocrate. A 23h30, heure de l'Est des Etats-Unis, mardi 3 novembre (5h30 mercredi, heure française), Donald Trump avait remporté 18 Etats et Joe Biden 16, selon l'agence Associated Press, sans qu'aucun Etat ne change de couleur par rapport à 2016.

Joe Biden a notamment remporté 55 grands électeurs en s'imposant en Californie, mais Donald Trump n'avait aucune chance dans cet Etat acquis aux démocrates. Plus largement, le candidat démocrate conserve les fiefs de son parti sur la côte Ouest et la côte Est, tandis que le président sortant l'emporte dans le Sud et le Midwest, traditionnellement plus conservateurs.

Dans le détail, Joe Biden a remporté l'Etat de New York, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, l'Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le New-Hampshire, le Nouveau-Mexique, le New Jersey, l'Oregon, Rhode Island, le Vermont, la Virginie et Washington, ainsi que le district de Columbia, où se trouve la capitale Washington.

Donald Trump a remporté l'Alabama, l'Arkansas, la Caroline du Sud, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l'Idaho, l'Indiana, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, l'Oklahoma, le Tennessee, l'Utah, la Virginie-Occidentale et le Wyoming, ainsi que le Nebraska, dont une partie des grands électeurs est cependant attribuée au niveau de circonscriptions locales dont les résultats n'ont pas encore été annoncés.