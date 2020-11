Carte Election américaine : découvrez les résultats de la présidentielle Etat par Etat

Un second mandat de Donald Trump ou une arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche ? Découvrez dans notre carte, mise à jour au fil de l'élection présidentielle, dans quel camp, républicain ou démocrate, bascule chaque Etat.

C'est le décompte le plus suivi cette 59e élection présidentielle américaine. Qui, de Donald Trump ou de Joe Biden, remportera suffisamment d'Etats, entre le mardi 3 et le mercredi 4 novembre, et donc de grands électeurs, pour remporter l'élection suprême ? Dans quel camp, démocrate (en bleu sur la carte) ou républicain (en rouge), chacun des swing states va-t-il basculer pour offrir les clés de la Maison Blanche à l'un des deux candidats ?

Plus de 200 millions d'Américains sont appelés aux urnes. Le candidat qui obtiendra la majorité absolue des 538 grands électeurs, soit 270 d'entre eux, sera élu pour diriger le pays pour les quatre prochaines années. Dans chaque Etat, le parti qui obtient le plus de voix remporte tous les grands électeurs.

Découvrez les résultats dans notre carte mise à jour au fil de la soirée électorale et du dépouillement. Si, pour certains Etats, le nom du vainqueur sera connu dans les délais habituels, il faudra probablement s'armer de patience pour d'autres, en raison notamment du large recours au vote par correspondance, dont le dépouillement pourrait prendre du temps.