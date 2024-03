Reportage "Depuis que Biden est président, le monde va mal" : aux États-Unis, l'électorat latino du Texas penche de plus en plus vers Trump

Le vote des Latinos pourrait bien être déterminant dans la réélection ou non de Joe Biden à la présidence. Mardi, lors du "Super Tuesday", les électeurs d'une quinzaine d'États doivent désigner les candidats démocrates et républicains.

Aux États-Unis, 16 États et un territoire hors continent désignent mardi 5 mars les candidats démocrates et républicains qui s’affronteront lors de l’élection présidentielle de novembre. C'est le "Super Tuesday". Parmi les enjeux électoraux qui pourraient peser lourd dans la réélection ou non de Joe Biden, le vote des Latinos, bien moins enclins à voter démocrate cette année selon les sondages. Beaucoup penchent vers Donald Trump.

Exemple dans le Texas, à Uvalde, une ville où la communauté latino représente plus de 80% de la population, mais surtout théâtre, il y a près de deux ans, d’une des pires tueries de masse de l’histoire du pays. 19 enfants et deux enseignantes ont été tués à l’arme automatique par un jeune homme de 18 ans.

Sur la petite place du centre-ville, devant l'école élémentaire Robb, les portraits des 21 victimes n'ont pas bougé. Uvalde et ses 15 000 habitants vivent encore avec ce traumatisme. En sortant de la messe, José a encore du mal à s'en remettre. "Ça va rester longtemps et on ne va pas s'en remettre facilement. Ça continue à hanter cette ville, ça nous a profondément blessés."

La campagne anti-migrants de Trump fait mouche

Dans le parc à côté, Summer pousse sa fille d'un an sur une des balançoires. "Ça fait deux ans, mais le temps n'y fait rien. Le temps, l'argent… Rien ne les ramènera." À 19 ans, elle s'apprête à voter pour la première fois. Ce sera pour Donald Trump. "Je trouve qu'il a fait beaucoup pour nous. Depuis que Biden est président, le monde va mal." La tuerie n'a pas changé son avis sur la régulation des armes à feu.

Même sentiment pour John, dont l'arme de poing, solidement accrochée à sa ceinture, ne le quitte jamais. "J'ai mon arme depuis 20 ans. J'espère ne jamais avoir à m'en servir, mais je crois au fait de défendre ma famille, ma communauté, avec mon arme."

"Nous enlever les armes ? Non je ne voterai pas pour." John, habitant d'Uvalde à franceinfo

Mais c'est surtout la campagne très radicale, très anti-migrants de Trump qui fonctionne. Son collègue Darty acquiesce. "Ils envahissent la frontière. Ce n'est pas bien." Car les Texans placent l'immigration illégale et la sécurité en tête de leurs préoccupations dans les sondages. Sur ce point, Mary, qui votait démocrate, se dit déçue par Joe Biden. "On n'a jamais connu ce problème auparavant, et cela affecte tout le monde."

Son entourage glissera aussi un bulletin Trump dans l'urne. "J'ai vu une évolution des démocrates qui maintenant votent pour les républicains. Je ne me considère ni l'un, ni l'autre, je vote. Juste pour la meilleure personne qui se présente." Le comté d'Uvalde reste rouge vif sur la carte du Texas. Sur les trois dernières élections présidentielles, il vote même de plus en plus républicain. Il y a quatre ans, Donald Trump y a déjà totalisé près de 60% des votes.