Présidentielle américaine : pour Norma Anderson, figure républicaine du Colorado, "Donald Trump ne mérite pas d'être président des États-Unis"

"Donald Trump : vous n'avez rien à faire sur nos bulletins de vote." Le ton de Norma Anderson est ferme. Cette ancienne élue républicaine du Colorado est à l'origine de la plainte visant à retirer le nom de l'ancien président américain des bulletins des primaires du parti. La Cour suprême du Colorado s’est prononcée pour ce retrait, considérant que Donald Trump a participé à une insurrection le 6 janvier 2021 avec l’assaut du Capitole et qu’il ne peut donc pas se présenter à une élection.

Le milliardaire a répliqué en saisissant la Cour suprême des États-Unis, à Washington, qui n’a pas rendu de décision dans les délais. La procédure a de toute façon peu de chances d’aboutir, parce que six des neuf juges à Washington sont conservateurs, dont trois nommés par Donald Trump lui-même. Il sera donc bien parmi les choix des électeurs mardi 5 mars pour le Super Tuesday, "Super mardi". Ce vote, qui a lieu dans 15 États américains, dont le Colorado, est le plus gros rendez-vous des primaires qui vont désigner les candidats des deux principaux partis à la présidentielle de novembre prochain.

La Constitution comme socle de son combat

Norma Anderson, 91 ans, a été élue du parti républicain pendant 20 ans et a été la première femme leader de la majorité dans les deux chambres du Colorado. Elle a pris sa retraite en 2006 mais elle est toujours très informée et quand on lui a proposé d’être la plaignante principale de cette démarche contre l’ancien président, elle n’a pas hésité. "Quand j'ai regardé le 6 janvier, l'insurrection, en sachant qu'il niait que Biden avait gagné l'élection… Je n'aime peut-être pas Biden, mais il a gagné et il faut reconnaître sa défaite. On n'envahit pas le Capitole, désolée ! Vous êtes un insurrectionniste si vous faites ça et vous ne pouvez pas vous présenter aux élections, explique-t-elle. Donald Trump ne mérite pas d'être président des États-Unis parce qu’il ne défend pas notre démocratie."

L'ancienne élue républicaine se fonde pour cela sur la Constitution des États-Unis, un texte dont elle garde toujours un exemplaire dans son sac à main et un autre sur un guéridon, près de sa télévision. Elle a tenu à nous montrer ses deux exemplaires, deux petits livrets de quelques pages dont elle a corné la page du 14e amendement.

C'est lui qui prévoit que ceux qui se sont livrés à des actes de rébellion après avoir prêté serment devant la Constitution sont exclus des plus hautes fonctions publiques : "Nul ne peut être sénateur ou représentant au Congrès ou électeur du président et du vice-président, ni occuper un poste civil ou militaire aux États-Unis", lit-elle, si, après avoir prêté serment, il s'est engagé dans une insurrection ou une rébellion. Pour elle, Trump s’est bien engagé dans une insurrection en appelant ses partisans à envahir le Capitole et en persistant à contester le résultat de la présidentielle.

"Si Donald Trump est désigné candidat, j'inscrirai 'Nikki Haley'. Je ne voterai jamais pour lui. Jamais." Norma Anderson à franceinfo

La perspective de voir Donald Trump revenir au pouvoir fait très peur à Norma Anderson. "Si Donald Trump gagne, notre démocratie est perdue. Et ça me préoccupe beaucoup, dit-elle. Il est une menace pour la démocratie, sans aucun doute. Il n'a pas les valeurs nécessaires pour être président. Comme c’est un ami de Poutine, l'Ukraine ne serait pas du tout aidée. Que se passera-t-il si Poutine attaque un pays de l'Otan ? Où allons-nous avec Trump comme président ? C'est effrayant."

L’ancienne élue à l’esprit vif et à la poignée de main ferme n’a pas peur pour elle, elle dit qu’elle a reçu des lettres et des mails d’encouragements de tout le pays. Et si, comme cela se dessine, Trump est le candidat désigné par le parti républicain, elle ne votera pas pour lui à la présidentielle en novembre : "Je n'ai pas voté pour Trump. S'il est désigné candidat, j'inscrirai 'Nikki Haley'. Je ne voterai jamais pour lui. Jamais."

Norma Anderson se revendique du parti républicain de Lincoln et de Reagan. Elle rappelle qu’elle est née quatre mois avant l’élection de Roosevelt, qu’elle a voté pour la première fois pour Eisenhower, qu’elle a connu beaucoup de présidents, que certains lui ont plu, d’autres non, mais qu’aucun n’avait provoqué d’insurrection. Jusqu’à Trump.