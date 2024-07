Présidentielle américaine : la domination de Donald Trump sur le Parti républicain

À la conférence républicaine de Milwaukee aux États-Unis, jeudi 18 juillet, Donald Trump prononcera son tout premier discours depuis la tentative d'assassinat à laquelle il a réchappé. Officiellement candidat à la présidentielle, il s'est organisé pour recréer le Parti républicain à son image.

"Le plus grand président de l’histoire, Donald J. Trump, est nommé candidat du Parti républicain." Ces mots sont prononcés par le fils cadet du candidat, Eric Trump. À ses côtés, son épouse Lara Trump, numéro 2 du parti, et son frère aîné Donald Junior, très influent conseiller. La scène illustre la mainmise de la famille Trump sur les affaires républicaines, dans une convention où même la petite-fille de l’ancien président, 17 ans à peine, est invitée à s’exprimer sur scène. Et malheur à ceux qui ne sont pas jugés suffisamment révérencieux. Le leader des républicains au Sénat est conspué par la foule. L’ancien patron de la Chambre des représentants se voit privé de tribune et intimidé en plein interview. Le colistier de Donald Trump est décrit par ses opposants comme un clone.

Le Projet 2025, un plan pour asseoir le pouvoir de Donald Trump

Et s’il revient à la Maison Blanche, Donald Trump pourrait aussi purger l’administration, comme le recommande le Projet 2025, un document rédigé par l’organisation conservatrice Heritage Foundation. Il prévoit de renforcer le pouvoir présidentiel et de remplacer 50 000 fonctionnaires par des fidèles de Donald Trump. Ce projet est porté par d’anciens membres de l’équipe présidentielle.