Patrimoine : les couchers de soleil époustouflants des Îles Sanguinaires

Direction la Corse, à la découverte des Îles Sanguinaires. Ces quatre îlots, situés à l'entrée du golfe d'Ajaccio, offrent des couchers de soleil tout simplement indescriptibles. Habitants, touristes et photographes ne s'en lassent pas.

Ce n’est peut-être qu’une légende, mais en Corse, on dit que ce coucher de soleil aurait donné son nom aux Îles Sanguinaires. Des teintes rougeoyantes, un ciel comme enflammé le soir venu, en font l’un des paysages les plus prisés de l’île. Une dizaine de compagnies proposent une excursion en mer sur le port d’Ajaccio (Corse-du-Sud). L’une d’elles vend des billets à 63 euros par personne. Plus le navire approche de l’archipel, plus le soleil embrase la mer. Ces 30 minutes de magie ne laissent pas insensible. Une fois la nuit tombée, la soirée continue avec des chants corses et une dégustation de produits locaux.

Des séances photo au crépuscule

La beauté du coucher de soleil n’attire pas que les touristes. Les natifs de l’île sont aussi prêts à dépenser de l’argent, comme une étudiante qui a payé 200 euros une séance photo. Le photographe propose régulièrement ce terrain de jeu à ses clients. Derrière l’objectif, il joue avec les lumières, mais les minutes sont comptées. Quand le soleil passe derrière l’horizon, il faut bien s’arrêter.