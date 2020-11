Election américaine : comment Donald Trump et Joe Biden peuvent contester les résultats

Alors que la balance penche très légèrement pour Joe Biden, les deux candidats à l'élection américaine restent au coude-à-coude dans plusieurs Etats clés. Le président Donald Trump annonce sa victoire en Pennsylvanie, dans l'Ohio et en Caroline du Nord, des Etats où l'ensemble des bulletins sont loin d'avoir été dépouillés. Le résultat du vote populaire n'est pas remis en cause, les candidats s'attardent plutôt sur les Etats où l'écart est relativement faible pour en récupérer les grands électeurs. Franceinfo vous résume le processus de contestation des résultats électoraux aux Etats-Unis.

Le dépouillement des bulletins par correspondance est en cours et prend du temps. Une faible avance dans les urnes pour l'un des deux candidats mercredi pourrait plonger le pays dans l'incertitude jusqu'à la fin des derniers dépouillements. Donald Trump avait prévenu : il considère le vote par correspondance comme une méthode de fraude électorale qui profiterait au camp démocrate, qu'il accuse de "voler l'élection". Il menace de saisir la Cour suprême pour bloquer le scrutin qu'il juge entaché de "fraudes massives".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!