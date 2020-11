Election américaine : Donald Trump accuse les démocrates "d'essayer de voler l'élection"

C'est le scénario que beaucoup craignaient. Le président des Etats-Unis Donald Trump a accusé les démocrates de tentative de fraude dans un message sur Twitter, mercredi 4 novembre, mettant en doute les résultats de l'élection présidentielle américaine, et ce alors que ceux-ci restaient largement incertains.

"Nous sommes devant LARGEMENT, mais ils essaient de VOLER l'élection. Nous ne les laisserons jamais faire. On ne peut pas voter après que les bureaux aient fermé!", a-t-il écrit, promettant de s'exprimer dans la nuit.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!