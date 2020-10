"Complément d'enquête". Mais qui peut encore sauver Trump ?

Aux Etats-Unis, l'élection présidentielle du 3 novembre 2020 doit voir s'opposer Joe Biden et Donald Trump, sur fond de crise sanitaire et sociale liée au coronavirus Covid-19. Le président sortant pourrait-il encore prendre l'avantage ? Quels sont ses atouts ? Et sa stratégie ?

QAnon, l’arme du président

Parmi ses soutiens les plus fidèles et les plus sulfureux de Donald Trump : le mouvement QAnon, du nom de "Q", un anonyme qui diffuse des messages complotistes sur les réseaux sociaux. Reportage sur cet inquiétant mouvement qui pourrait faire son entrée au Congrès américain.

Un reportage de Lilya Melkonian.

"N’a pas voté !"

Et si la meilleure façon de gagner les urnes était d’empêcher le vote ? A commencer par celui des électeurs afro-américains qui, en 2016, ont voté démocrate à 88% ! De la Floride au Wisconsin, enquête sur les manœuvres du camp Trump pour verrouiller les élections.

Une enquête de Matthieu Fauroux.

Trump l’insubmersible

Entre un Joe Biden très haut dans les sondages et la crise sanitaire qui plombe son bilan, tous les pronostics disent Donald Trump perdant le 3 novembre prochain. L’affaire russe, Stormy Daniels, la tentative d’impeachment... il a pourtant survécu à tout. Peut-il encore gagner dans une Amérique fracturée comme jamais ?

Une enquête de Guillaume Couderc.

