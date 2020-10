VIDEO. QAnon, ce mouvement complotiste qui veut sauver Donald Trump

Jo Rae Perkins roule pour Trump. Cette ancienne conseillère financière fait campagne dans l'Oregon. Mais la candidate républicaine est aussi complotiste. Elle appartient au mouvement QAnon, qui s'est donné pour mission de sauver le président, victime selon ses membres d'une machination des démocrates.

Le chef de ce mouvement est désigné par la lettre "Q", un mystérieux anonyme qui, depuis trois ans, propage sur les réseaux sociaux des thèses délirantes. Selon lui, il existerait un "deep state", un Etat dans l'Etat, aux mains du clan Clinton-Obama... et de stars d'Hollywood. "Q" les accuse même d'être à la tête d'un réseau pédophile.

Un mouvement qualifié de "dangereux" par le FBI qui pourrait être représenté au Sénat

Ses partisans, s'affichent de plus en plus nombreux aux meetings de campagne de Donald Trump. Il y a une cinquantaine de candidats républicains au Sénat qui soutiennent "Q" et son mouvement. Et certains ont de fortes chances d'être élus...

De plus en plus de personnalités se rallient à "Q" : le fils aîné de Donald Trump, ou encore le général Flynn, ex-conseiller de la Maison Blanche. Une vidéo le montre prêtant serment en famille à un mouvement qui est pourtant considéré comme dangereux par le FBI.

Extrait de "QAnon, l'arme du président", un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 8 octobre 2020.

