Il y a dix ans, la faillite de Lehman Brothers ébranlait le monde

C'est la plus grande faillite jamais enregistrée aux États-Unis. En douze heures, Lehman Brothers avait déposé son bilan et les employés vidé leur bureau. La banque était en première ligne sur la spéculation sur les subprimes, placements immobiliers à haut risque. En cascade, elle a provoqué la crise du siècle. Entre 2007 et aujourd'hui, plus de 7,5 millions de familles américaines seront dépossédées de leur logement.

Un événement rarissime, mais récurrent

L'impact sur le travail des Américains en 2008 est vertigineux : 2,6 millions d'emplois perdus. Le virus des subprimes a infecté toute la finance internationale. La panique a été mondiale. La faillite de Lehman Brothers a impacté l'économie européenne durablement. En France, de 2008 à 2018, la courbe du chômage n'a cessé d'augmenter. Ce genre d'événement se produit qu'une fois tous les 50 ans selon certains économistes.

