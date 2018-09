Eurozapping : en bonne santé, une Française veut mourir dans deux ans en Suisse

Un demandeur d'asile condamné pour meurtre en Allemagne à huit ans et demi de prison. En 2017, il avait poignardé son ancienne petite amie âgée de 15 ans. Mineur au moment des faits, le migrant a exprimé des remords. L'affaire avait choqué l'Allemagne, réveillant l'extrême droite.

Une Française veut programmer sa mort en Suisse. Jacqueline Jencquel a 75 ans. Elle est en pleine forme. Mais dans deux ans, elle veut recourir au suicide assisté en Suisse. "Je ne veux pas sentir le vieux, puer, être ennuyeuse, avoir une bouche de grenouille...", a-t-elle confié à la presse suisse. La question éthique ébranle y compris les défenseurs du suicide assisté. Jusqu'ici, seules des raisons médicales pouvaient le justifier.

Épidémie en Roumanie

Londres lutte contre la pédopornographie sur le web. Le pays compterait 80 000 pédophiles en ligne dangereux pour les enfants. La police en arrête 400 chaque mois. Les autorités britanniques exigent une réaction des géants du net. Si la situation ne s'améliore pas, le gouvernement envisage d'instaurer des amendes.

La fièvre porcine sévit en Roumanie. Plus de 700 exploitations sont touchées et 120 000 cochons ont été tués. La Roumanie est le pays où la fièvre porcine se propage le plus rapidement. Souvent, la contamination passe par les sangliers. Pour éviter la contagion, des mesures de confinement ont été prises dans les zones infectées.

