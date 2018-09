Irak : l'orphelinat d'Hicham tente de donner un avenir aux orphelins

Hicham Zahabi est le père d'une grande famille. Il ne peut pas faire un pas sans que les enfants s'agrippent à lui. Tous ses garçons sont orphelins. Au début, il en a logé un ou deux chez lui à Bagdad. Mais très vite, il a dû ouvrir un orphelinat. "Le plus difficile au début, c'est que tous ces enfants dans les rues étaient des drogués et nous on n'y connaissait rien. Ce problème n'existait pas en Irak avant l'invasion américaine de 2003", explique-t-il.

870 000 orphelins en Irak

Ces dernières années, ce sont les victimes de Daech qu'Hicham a commencé à sauver. Pour ces gamins des rues, l'école n'est souvent qu'un lointain souvenir. Il faut rattraper les années perdues et donner une formation aux plus grands. Mustapha Ahmed, devenu coiffeur, se sent renaître. Les voisins apportent de la nourriture aux 50 orphelins qui ont trouvé refuge chez Hicham. Selon l'ONU, 870 000 enfants auraient perdu leurs parents à cause des conflits en Irak.

