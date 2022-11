États-Unis : 200 pêcheurs se retrouvent à la dérive sur une plaque de glace dans le Minnesota

Aux États-Unis, environ 200 pêcheurs se sont retrouvés soudainement en train de dériver sur une grande plaque de glace flottant sur un lac du Minnesota. Les secours sont parvenus à les évacuer.

Au Lac Upper Red, situé dans le Minnesota (États-Unis), des pêcheurs se sont retrouvés coincés sur une plaque de glace qui dérivait. La pêche sur glace est une pratique courante dans cette région du nord des États-Unis, quand les lacs commencent à geler en hiver. Ils étaient 200 pêcheurs dans la matinée du lundi 28 novembre sur le lac, quand la glace a commencé à se détacher et à partir à la dérive.

Les pêcheurs ont pu être évacués

"On a eu une grosse fissure d'Est en Ouest sur la glace, on a des gens qui se sont retrouvés coincés de l'autre côté du trou d'eau", explique Shane Youngbauer, pêcheur du Minnesota. La fissure a pu atteindre 27 mètres à certains endroits. Après plus de trois heures à être prisonnier du lac, le groupe de pêcheurs a pu être évacué grâce à un pont de fortune installé par les secouristes à l'endroit où la brèche était la plus étroite.