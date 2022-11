Covid-19 : une neuvième vague plus dangereuse ?

Une potentielle neuvième vague de Covid-19 inquiète alors que la grippe et la bronchiolite sont également présentes, comme l'explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures.

Le Covid-19 fait son retour et, avec lui, le nombre de contaminations qui augmente. Sa présence inquiète d’autant plus que les épidémies de bronchiolite et de grippe sont très actives dans l’Hexagone. "On peut avoir plusieurs infections virales en même temps", explique d’abord le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mardi 29 novembre. Ainsi, il est possible d’avoir en même temps le Covid-19 et la grippe ou la bronchiolite. Toutefois, on ne trouve ce genre de cas que chez 3% des personnes hospitalisées.



Une infection plus grave

Si une telle association se produit, l’infection devient alors beaucoup plus grave. "Le système immunitaire s’enflamme et s’épuise. Résultat : deux fois plus de malades vont en réanimation", explique Damien Mascret. Il prévient également : "La prudence s'impose pendant les fêtes, car on va voir coïncider la 9e vague de Covid avec le pic épidémique de grippe. Ça veut dire qu’il faut dès maintenant faire son rappel Covid si on est concerné, mais aussi se faire vacciner contre la grippe". Seuls cinq millions de Français sont pour l’heure vaccinés contre la grippe.

